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Мілан знайшов заміну Ібрагімовичу

Сьогодні 14:25 1217 0
Россонері проявляють інтерес до Доніелля Малена
Мілан знайшов заміну Ібрагімовичу
#ПСВ, #Мілан

Джерело - UA-футбол.

Мілан, шукаючи нападника для заміни Златана Ібрагімовича, зацікавився гравцем ПСВ і збірної Нідерландів Доніеллом Маленом.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

У стані россонері розуміють, що 39-річний шведський форвард не може на високому рівні відіграти повністю всі матчі сезону через фактор віку.

Головний кандидат в списку дияволів 21-річний Доніелл Мален. Складнощі в трансфері можуть викликати завищені вимоги агента гравця Міно Раяли і керівництва ПСВ.

У разі невдачі в переговорах щодо трансферу Малена, Мілан переключить свою увагу на форварда мадридського Реала Луку Йовича.

У поточному сезоні Ередивізії Мален провів 8 матчів і забив 4 голи.

Нагадаємо, Ібрагімович хоче продовжити контракт з Міланом.

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