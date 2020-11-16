Мілан знайшов заміну Ібрагімовичу

Россонері проявляють інтерес до Доніелля Малена

Мілан, шукаючи нападника для заміни Златана Ібрагімовича, зацікавився гравцем ПСВ і збірної Нідерландів Доніеллом Маленом.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

У стані россонері розуміють, що 39-річний шведський форвард не може на високому рівні відіграти повністю всі матчі сезону через фактор віку.

Головний кандидат в списку дияволів 21-річний Доніелл Мален. Складнощі в трансфері можуть викликати завищені вимоги агента гравця Міно Раяли і керівництва ПСВ.

У разі невдачі в переговорах щодо трансферу Малена, Мілан переключить свою увагу на форварда мадридського Реала Луку Йовича.

У поточному сезоні Ередивізії Мален провів 8 матчів і забив 4 голи.

Нагадаємо, Ібрагімович хоче продовжити контракт з Міланом.