Ібрагімович хоче продовжити контракт з Міланом

Нападник Мілана Златан Ібрагімович хоче продовжити контракт з клубом.

Про це повідомляє AC Milan Reports

Досвідчений форвард впевнений, що за підсумками цього сезону Мілан вийде у Лігу чемпіонів. Ібрагімович сподівається пограти в головному турнірі Європи.

Чинний договір між сторонами закінчується 30 червня 2021 року.

У цьому сезоні Златан зіграв 9 матчів за Мілан, забивши 9 м'ячів і віддавши 2 гольові передачі.

Нагадаємо, Ібрагімович визнаний найкращим гравцем Серії А у жовтні.