Футбол 1/2/3 відповіли на звернення Динамо

Київське Динамо отримало відповідь на своє звернення до телеканалів Футбол 1/2/3 щодо інформації про повернення з Німеччини гравців національної збірної, які захворіли на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба телеканалів Футбол 1/2/3.

"Віцепрезиденту ФК Динамо (Київ) А.М.Семененко

Шановний пане Олексію!

Телеканали Футбол 1/2/3 висловлюють повагу і надають пояснення щодо інформації, що вийшла в ефір у програмі Футбол News 15 листопада 2020 року о 10:00.

Йдеться про повернення гравців національної збірної України і, зокрема, ФК Динамо до Києва після виявлення у них COVID-19. Інформація про чартерний рейс, організований Українською Асоціацією футболу, була повідомлена головним тренером збірної України Андрієм Шевченком після матчу, який закінчився о 23:45, в ефірі проекту Головна Команда на телеканалі Футбол 1. Відзначимо, що коментар Андрія Шевченка з'явився в ефірі вже 15 листопада, о 00:15.

Саме цим джерелом керувалася редакторська група при підготовці випуску о 10:00. У наступному випуску Футбол News, що вийшов в ефір о 15:40, було повідомлено, що гравці вже повернулися в Україну. Тому, з нашого боку не було ніякої неправдивої інформації, ми керувалися тільки фактом інтерв'ю головного тренера збірної України.

Сподіваємося на плідну співпрацю в інформаційному супроводі виступів гравців національної збірної єдиною командою", - йдеться у повідомленні пресслужби телеканалів Футбол 1/2/3.