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Шевченко відреагував на спалах коронавірусу у збірній України

Сьогодні 09:00 1158 0
Андрій Шевченко прокоментував сплах коронавірусу у збірній України
Шевченко відреагував на спалах коронавірусу у збірній України
#Шевченко, #Україна

Джерело - footballua.tv.

У збірній України не очікували отримати стільки позитивних тестів на коронавірус.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Ми не чекали цієї новини, неприємний дзвіночок після стількох негативних тестів. Але ми розуміємо, що така ситуація в світі. Чекаємо рішення по матчу. Ми вже стикалися з такою ситуацією у Францією. Команда тренуватиметься. Зробимо все, щоб убезпечити футболістів і себе, підготуватися до цього матчу.

Поговорив з хлопцями телефоном, попросив, щоб вони залишилися в готелі і були спокійні. Ми провели тренування. Проведемо невелику нараду", - відзначив Шевченко.

Раніше повідомлялося, що позитивні тести на коронавірус здали Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко і Віктор Циганков.

Нагадаємо, матч Німеччина - Україна запланований на 14 листопада в Лейпцигу. Початок о 21:45.

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