Шевченко відреагував на спалах коронавірусу у збірній України

У збірній України не очікували отримати стільки позитивних тестів на коронавірус.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Ми не чекали цієї новини, неприємний дзвіночок після стількох негативних тестів. Але ми розуміємо, що така ситуація в світі. Чекаємо рішення по матчу. Ми вже стикалися з такою ситуацією у Францією. Команда тренуватиметься. Зробимо все, щоб убезпечити футболістів і себе, підготуватися до цього матчу.

Поговорив з хлопцями телефоном, попросив, щоб вони залишилися в готелі і були спокійні. Ми провели тренування. Проведемо невелику нараду", - відзначив Шевченко.