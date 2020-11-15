Яремчук: Є проблеми з реалізацією моментів

Джерело - ТК Футбол.
У матчі 5-го туру Ліги націй з Німеччиною (3:1) гравці збірної України мали чимало моментів для взяття воріт.
Про це заявив нападник українців Роман Яремчук.
"Забивати - це моя робота. Тільки так я можу утримати своє місце в збірній. Потрібно добре працювати в клубі і в збірній, а також бути до себе вимогливим.
У матчі з Польщею у нас було багато моментів. З Німеччиною також багато моментів. З одного боку, це радує, а з іншого - є проблеми з реалізацією.
Вважаю, що проти таких хороших команд створити багато моментів - досить непогано", - сказав Яремчук.
Нагадаємо, Іспанія вирвала нічию у Швейцарії.