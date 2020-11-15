Яремчук: Є проблеми з реалізацією моментів

У матчі 5-го туру Ліги націй з Німеччиною (3:1) гравці збірної України мали чимало моментів для взяття воріт.

Про це заявив нападник українців Роман Яремчук.

"Забивати - це моя робота. Тільки так я можу утримати своє місце в збірній. Потрібно добре працювати в клубі і в збірній, а також бути до себе вимогливим.

У матчі з Польщею у нас було багато моментів. З Німеччиною також багато моментів. З одного боку, це радує, а з іншого - є проблеми з реалізацією.

Вважаю, що проти таких хороших команд створити багато моментів - досить непогано", - сказав Яремчук.