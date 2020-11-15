Інтер відмовив Коларову грати за Сербію

Джерело - football.ua.
Через невеликого пошкодження Інтер, боячись погіршення травми, заборонив Александару Коларову відправитися в розташування національної збірної Сербії.
Про це повідомляє Football Italia.
Сербам довелося грати без одного зі своїх лідерів в плей-оф відбору Євро-2020 проти Шотландії. Програвши в серії пенальті, збірна Сербії не змогла пробитися у фінальний турнір.
Також Коларов не допоможе Сербії в Лізі націй, де його збірна, яка займає останнє місце в групі В3 за два тури до фінішу, ризикує знизитися в класі.