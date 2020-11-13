Визначилися два останні учасники Євро-2020

На Євро відправляться Словаччина і Шотландія

Джерело - Чемпіон.

Відбулися два фінальні матчі кваліфікації Євро-2020.

Словаччина у додатковий час переграла Північну Ірландію - 2:1. Збірна Шотландії у серії пенальті здолала Сербію.

Євро-2020

Кваліфікація, фінал

12 листопада

Північна Ірландія - Словаччина 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Куцка, 1:1 - 88 Шкріняр (авт), 1:2 - 110 Дюріш

Сербія - Шотландія 1:1 (0:0) (пен. 4:5)

Голи: 0:1 - 52 Крісті, 1:1 - 90 Йович

Раніше, збірна Північної Македонії перемогла Грузію і стала суперником України на Євро-2020.