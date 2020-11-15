 Матч Румунія - Норвегія був скасований через COVID-19 | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Румунія - Норвегія був скасований через COVID-19

Сьогодні 10:40 406 0
Скандинавська збірна отримала заборону від місцевої влади на виліт з країни
Матч Румунія - Норвегія був скасований через COVID-19
#Норвегія, #Румунія

Джерело - football.ua.

Матч п'ятого туру Ліги націй в дивізіоні B групі 1 між Румунією і Норвегією, який повинен був відбутися в неділю, 15 листопада, був скасований.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Причиною стало виявлення коронавірусу COVID-19 в одного з футболістів скандинавської збірної, що спонукало місцеву владу прийняти не найпопулярніше рішення про заборону вильоту команди в Бухарест на міжнародний поєдинок.

Відповідну справу вже було направлено в Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА для прийняття відповідного рішення про долю даного протистояння, відповідно до спеціальних правил, які були затверджений Виконавчим комітетом УЄФА 29 серпня 2020 року.

Раніше, Німеччина переграла збірну України.

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