Матч Румунія - Норвегія був скасований через COVID-19

Скандинавська збірна отримала заборону від місцевої влади на виліт з країни

Матч п'ятого туру Ліги націй в дивізіоні B групі 1 між Румунією і Норвегією, який повинен був відбутися в неділю, 15 листопада, був скасований.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Причиною стало виявлення коронавірусу COVID-19 в одного з футболістів скандинавської збірної, що спонукало місцеву владу прийняти не найпопулярніше рішення про заборону вильоту команди в Бухарест на міжнародний поєдинок.

Відповідну справу вже було направлено в Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА для прийняття відповідного рішення про долю даного протистояння, відповідно до спеціальних правил, які були затверджений Виконавчим комітетом УЄФА 29 серпня 2020 року.

Раніше, Німеччина переграла збірну України.