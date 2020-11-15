Льов: Україна грала у хороший футбол

У матчі 5-го туру Ліги націй з Німеччиною гравці збірної України швидко і динамічно переходили з оборони в атаку.

Про це заявив головний тренер бундестім Йоахім Льов.

"Було непросто, оскільки українці грали в хороший футбол, швидко і динамічно переходили з оборони в атаку. У першому таймі у нас було багато простору, ми провели чимало хороших атак. До перерви ми краще контролювали хід зустрічі. У другому таймі допустили занадто багато втрат, нас підганяли занадто часто.

Гра вийшла дуже інтенсивною. Ми добре знали, як блискуче українці діють на контратаках. У них є швидкі футболісти, які відмінно користуються вільними зонами. Так, напередодні гості втратили кількох виконавців, але у цієї команди є зіграний кістяк, що складається з високоякісних гравців.

Якщо порівнювати цей матч з київським, то сьогодні моя команда діяла більш інтенсивно. Було помітно, що в України проблеми з нашими атаками", - сказав Льов.