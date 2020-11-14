53-річний Лупу знаходиться в реанімації з 10 листопада

Головний тренер Динамо Мірча Луческу надає допомогу колишньому гравцеві збірної Румунії Денуце Лупу, який перебуває в реанімації через коронавірус.

Про це він розповів порталу e-politic.ro.

"Займаюся цим уже два дні. Він дуже хороший хлопець. Він був дуже і дуже талановитим футболістом. Йому вже краще, я говорю з доктором і його дружиною", - сказав Луческу.

53-річний Лупу знаходиться в реанімації з 10 листопада. Він грав під керівництвом Луческу в бухарестському Динамо і Рапіді, а також в Брешії.

Нагадаємо, Луческу готовий консультувати збірну Румунії.

Раніше повідомлялося, що Луческу був дуже задоволений грою Шабанова проти Барселони.