Ювентус хоче продовжити контракт з Дибалою

Джерело - isport.ua.
Керівництво Ювентуса планує продовжити контракт з нападником Пауло Дибалою.
Про це повідомляє Tuttosport.
Туринський клуб має намір продовжити трудову угоду з форвардом до кінця поточного року. Нинішній контракт аргентинця з Ювентусом закінчується в червні 2022 року.
Керівництво клубу побоюється, що якщо Дибала не підпише новий контракт з туринцями до січня, йому можуть надійти вигідні пропозиції від інших клубів.
У минулому сезоні Пауло провів 46 матчів у всіх турнірах, забивши 17 голів і віддавши вісім результативних передач.
Нагадаємо, Ювентус взяв 19 футболістів на матч з Динамо.