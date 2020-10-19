Ювентус хоче продовжити контракт з Дибалою

Ювентус хоче зберегти свою зірку

Керівництво Ювентуса планує продовжити контракт з нападником Пауло Дибалою.

Про це повідомляє Tuttosport.

Туринський клуб має намір продовжити трудову угоду з форвардом до кінця поточного року. Нинішній контракт аргентинця з Ювентусом закінчується в червні 2022 року.

Керівництво клубу побоюється, що якщо Дибала не підпише новий контракт з туринцями до січня, йому можуть надійти вигідні пропозиції від інших клубів.

У минулому сезоні Пауло провів 46 матчів у всіх турнірах, забивши 17 голів і віддавши вісім результативних передач.

Нагадаємо, Ювентус взяв 19 футболістів на матч з Динамо.