Колишній агент Грізманна звинуватив Мессі у поганій адаптації француза

Нападник Барселони Ліонель Мессі винен у поганій адаптації форварда Антуана Грізманна у клубі.

Про це розповів колишній агент французького нападника Ерік Олатс.

"Мессі - король футболу. Але він був не радий приїзду Грізманн на Камп Ноу. Антуан перейшов в клуб, де всім керує Ліонель. Я вважаю, що в поганій адаптації мого колишнього підопічного винен саме Мессі.

Я бачу ситуацію з погрозами Мессі піти з Барселони, як спосіб показати свою важливість в клубі. Але через це страждає і сам клуб. Думаю, Грізманн стане тим хлопцем, хто змінить гру команди. Він повинен довести свою цінність тим, хто продовжує його критикувати", - розповів Олатс.