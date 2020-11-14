Джерело - football.ua.
Головний тренер Мілана Стефано Піолі здав позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.
Наразі спеціаліст перебуває вдома на карантині і відчуває себе добре. Всі інші тести персоналу і гравців Мілана дали негативні результати.
Клуб скасував суботнє тренування і відновить тренувальний процес в понеділок.
Після семи турів Мілан набрав 17 очок і лідирує в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи на два бали Сассуоло.
Нагадаємо, Ібрагімович хоче продовжити контракт з Міланом.