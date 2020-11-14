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У Піолі виявили коронавірус

Сьогодні 15:31 364 0
Тренер перебуває на самоізоляції
У Піолі виявили коронавірус
#Мілан, #Піолі

Джерело - football.ua.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.

Наразі спеціаліст перебуває вдома на карантині і відчуває себе добре. Всі інші тести персоналу і гравців Мілана дали негативні результати.

Клуб скасував суботнє тренування і відновить тренувальний процес в понеділок.

Після семи турів Мілан набрав 17 очок і лідирує в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи на два бали Сассуоло.

Нагадаємо, Ібрагімович хоче продовжити контракт з Міланом.

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