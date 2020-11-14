Лютий: Не здивуюся, якщо Україна переможе Німеччину з рахунком 3:0

Збірна України може досягти позитивного результату у матчі проти Німеччини в Лізі націй.

Про це розповів олімпійський чемпіон Сеула-1988 Володимир Лютий.

"Я чекаю цікавого протистояння, попри кадрові втрати у синьо-жовтих. Мені подобається робота Андрія Шевченка. Результати команди дають привід говорити про те, що футбол в країні на непоганому рівні, хоч і сильно відстає від Бундесліги. Я вірю в тих хлопців, які вийдуть на поле стадіону в Лейпцігу. Чекаю від збірної України позитивного результату...

Чи будуть підопічні Андрія Шевченка більшу частину часу будуть оборонятися? Не візьмуся стверджувати. Всяке може бути. Але знову ж таки, тут багато що залежить від рішень тренера, від його вибору гри. Я не здивуюся, якщо Україна переможе - 3:0. Так, є кваліфікація виконавців, але зараз у збірній зібрані дійсно найсильніші футболісти", - розповів Лютий.