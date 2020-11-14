Маліновський: Збірна України готується до матчу

Збірна України попри спалах коронавірусу у команді продовжує готуватися до матчу Ліги націй проти Німеччини.

Про це розповів півзахисник Руслан Маліновський.

"Шкода і прикро, що зіткнулися з такою ситуацією. Зараз до цього всього треба більш ретельно ставитися. Багато хлопців з Шахтаря вже перехворіли. Ми зіткнулися з такою неприємною ситуацією.

Потренуємося, подивимося, як буде завтра. Ми готуємося до матчу, завтра повинна бути дуже відповідальна зустріч ", - сказав Маліновський.