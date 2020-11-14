Маліновський: Збірна України готується до матчу

Джерело - footballua.tv.
Збірна України попри спалах коронавірусу у команді продовжує готуватися до матчу Ліги націй проти Німеччини.
Про це розповів півзахисник Руслан Маліновський.
"Шкода і прикро, що зіткнулися з такою ситуацією. Зараз до цього всього треба більш ретельно ставитися. Багато хлопців з Шахтаря вже перехворіли. Ми зіткнулися з такою неприємною ситуацією.
Потренуємося, подивимося, як буде завтра. Ми готуємося до матчу, завтра повинна бути дуже відповідальна зустріч ", - сказав Маліновський.
Раніше повідомлялося, що позитивні тести на коронавірус здали Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко і Віктор Циганков.
Нагадаємо, матч Німеччина - Україна запланований на 14 листопада в Лейпцигу. Початок о 21:45.