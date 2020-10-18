Ротань звинуватив фіскальну службу Києва у пропажі грошей

Джерело - Чемпіон.
Наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань через роботу фіскальну службу Києва втратив частину суми з його банківської комірки у ПриватБанку.
Про це заявив сам фахівець.
"Я завжди думав, що якщо ти чесно заробляєш свої гроші, тобі нема чого боятися приходу правоохоронних органів. На жаль, я помилявся. 17 вересня слідча група Державної фіскальної служби з Києва розкрила мою банківську комірку в ПриватБанку і забрала звідти мої заощадження. В справі по кримінального провадження, що не має до мене жодного відношення. Не повідомивши мені. В результаті третина вилучених грошей "випарувалася" і не потрапила до протоколу вилучення.
Я дізнався про те, що сталося випадково, на наступний день. Я був дуже пригнічений і засмучений останній місяць. Але завдяки злагодженій роботі Dynasty Law більшу частину грошей вчора вдалося повернути. А решта ... У ДБР йде кримінальне розслідування і я сподіваюся, що винних знайдуть", - зазначив Ротань.
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Я всегда думал, что если ты честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего опасаться прихода правоохранительных органов. Увы, я ошибался. 17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева вскрыла мою ячейку в Приватбанке и забрала оттуда мои сбережения. По уголовному производству, не имеющему ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег «испарилась» и не попала в протокол изъятия. Я узнал о произошедшем... случайно, на следующий день! Я был очень подавлен и расстроен последний месяц. Но благодаря слаженной работе @dynasty__ua большую часть денег вчера удалось вернуть. А остальное... в ГБР идёт уголовное расследование (номер 62020100000001979) и я надеюсь виновных найдут. Приватбанк, я очень вами разочарован. Вы не цените своих клиентов. Уверен, что ограбить меня без прямого содействия ваших сотрудников было невозможно! Спасибо друзьям, которые поддерживали меня в этот сложный период.
Нагадаємо, українська молодіжка зазнала поразки від Північної Ірландії U-21 (0:1) в матчі відбору Євро-2021 U-21.