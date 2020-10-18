Ротань звинуватив фіскальну службу Києва у пропажі грошей

Наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань через роботу фіскальну службу Києва втратив частину суми з його банківської комірки у ПриватБанку.

Про це заявив сам фахівець.

"Я завжди думав, що якщо ти чесно заробляєш свої гроші, тобі нема чого боятися приходу правоохоронних органів. На жаль, я помилявся. 17 вересня слідча група Державної фіскальної служби з Києва розкрила мою банківську комірку в ПриватБанку і забрала звідти мої заощадження. В справі по кримінального провадження, що не має до мене жодного відношення. Не повідомивши мені. В результаті третина вилучених грошей "випарувалася" і не потрапила до протоколу вилучення.

Я дізнався про те, що сталося випадково, на наступний день. Я був дуже пригнічений і засмучений останній місяць. Але завдяки злагодженій роботі Dynasty Law більшу частину грошей вчора вдалося повернути. А решта ... У ДБР йде кримінальне розслідування і я сподіваюся, що винних знайдуть", - зазначив Ротань.