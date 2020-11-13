Шаран: Хочеться вже побачити Паньківа на полі у збірній України

Джерело - ФК Олександрія.
36-річний воротар Олександрії Юрій Паньків, який останнім часом регулярно викликається у збірну України, заслуговує на дебют у національній команді.
Про це заявив наставник олександрійської команди Володимир Шаран.
"Сподіваюсь, що наступного тижня всі наші збірники повернуться з таборів національних збірних здоровими. Це найголовніше.
Їх у нас чимало: Владислав Бабогло, Тимур Стецьков і Роман Вантух у молодіжній збірній, Каспарс Дубра напередодні відзначився забитим м’ячем за збірну Латвії, і Юрій Паньків у національній збірній України, якого б хотілося нарешті побачити на полі, але, на превеликий жаль, він не зіграв за команду Шевченка в товариському матчі", - сказав Шаран.
Раніше, Шевченко відреагував на помилку Луніна.