Шевченко відреагував на помилку Луніна

Джерело - uaf.ua.
Помилка Андрія Луніна в епізоді з першим пропущеним голом від збірної Польщі не вплине на його перспективи у збірній України.
Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.
"Помиляються всі. У нього зрізався м’яч. Тим більше якість поля не зовсім відповідала рівню, необхідному для нашої гри. Нам трохи важко було контролювати м’яч на цьому газоні. Мабуть, через це Лунін і помилився.
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Лунін — молодий перспективний воротар, який грає в дуже хорошій команді. Так, у нього мало ігрового часу. Але товариські матчі й потрібні для того, щоб надавати можливість гравцеві вийти на поле. Окрім тієї помилки, він провів дуже хорошу гру, я ним задоволений.
Чи помилка вплине на подальші перспективи Луніна у збірній? Однозначно ні. Помиляються всі, тож я не бачу в цьому проблеми. Він провів стабільну, хорошу гру. Якщо ми постійно зважатимемо на помилки, то взагалі не матимемо перспективи в роботі з футболістами", - відзначив Шевченко.
Нагадаємо, збірна України поступилася Польщі у контрольному матчі.