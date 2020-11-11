Барселона подала в суд на Неймара на суму в 10 млн євро

Каталонці прагнуть змусити бразильця заплатити те, що він помилково не виплатив раніше

Каталонська Барселона подала позов до суду на Неймара, сума якого склала 10,2 мільйона євро.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У мотиваційній частині позову клуб відзначає, що після перевірки податкової, яка охоплювала період до 2015 року, було встановлено факт недоплати з боку Неймара в бюджет податків на загальну суму в 10,2 мільйона євро.

Нині податкова вимагає від Барселони погасити цей борг, а клуб подав зустрічний позов до Неймара.

Відзначається, що в разі, якщо каталонці не зможуть домогтися бажаного щодо Неймара, то змушені будуть самі виплатити борг перед державою, а 10,2 мільйона євро співвіднести у відомості на статтю безоплатне пожертвування гравцеві.

Кілька днів тому стало відомо, що Неймар хоче продовжити свій контракт з ПСЖ, термін дії якого закінчується в 2022 році.

Нагадаємо, Неймар назвав умови нового контракту з ПСЖ.