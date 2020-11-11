Барселона подала в суд на Неймара на суму в 10 млн євро

Джерело - sport.ua.
Каталонська Барселона подала позов до суду на Неймара, сума якого склала 10,2 мільйона євро.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
У мотиваційній частині позову клуб відзначає, що після перевірки податкової, яка охоплювала період до 2015 року, було встановлено факт недоплати з боку Неймара в бюджет податків на загальну суму в 10,2 мільйона євро.
Нині податкова вимагає від Барселони погасити цей борг, а клуб подав зустрічний позов до Неймара.
Відзначається, що в разі, якщо каталонці не зможуть домогтися бажаного щодо Неймара, то змушені будуть самі виплатити борг перед державою, а 10,2 мільйона євро співвіднести у відомості на статтю безоплатне пожертвування гравцеві.
Кілька днів тому стало відомо, що Неймар хоче продовжити свій контракт з ПСЖ, термін дії якого закінчується в 2022 році.
Нагадаємо, Неймар назвав умови нового контракту з ПСЖ.