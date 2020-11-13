Депай хоче взимку перейти у Барселону

Мемфіс Депай прагне пришвидшити перехід у Барселону

Вінгер Ліона Мемфіс Депай хоче якомога швидше перейти в Барселону.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Нідерландець робить все можливе, щоб стати гравцем каталонського клубу вже під час зимового трансферного вікна.

Депай вважає, що Ліон повинен дозволити йому покинути команду вже в січні, хоча керівництво клубу не хоче цього робити.

Відзначимо, що Барселона була готова підписати Депая влітку, але не змогла знайти для нього місце в зарплатній відомості. У послугах футболіста зацікавлений особисто головний тренер блаугранас Рональд Куман.

Нагадаємо, Барселона подала в суд на Неймара на суму в 10 млн євро.