Депай хоче взимку перейти у Барселону

Джерело - sportarena.com.
Вінгер Ліона Мемфіс Депай хоче якомога швидше перейти в Барселону.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Нідерландець робить все можливе, щоб стати гравцем каталонського клубу вже під час зимового трансферного вікна.
Депай вважає, що Ліон повинен дозволити йому покинути команду вже в січні, хоча керівництво клубу не хоче цього робити.
Відзначимо, що Барселона була готова підписати Депая влітку, але не змогла знайти для нього місце в зарплатній відомості. У послугах футболіста зацікавлений особисто головний тренер блаугранас Рональд Куман.
Нагадаємо, Барселона подала в суд на Неймара на суму в 10 млн євро.