Shakhtar TV покаже матчі олімпійської збірної Бразилії

Shakhtar TV придбав права на показ матчів олімпійської збірної Бразилії

Shakhtar TV покаже два матчі олімпійської збірної Бразилії.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

До лав олімпійської збірної Бразилії викликано чотирьох футболістів Шахтаря: захисника Додо, півзахисників Майкона, Маркоса Антоніо й Тете.

Селесао U23 вирушили до Єгипту в межах підготовки до Олімпійських ігор, що відбудуться в Токіо влітку 2021 року. Підопічні Андре Жардіна проведуть у Каїрі два матчі – 14 листопада з Південною Кореєю (15:00) і 17 листопада з Єгиптом (21:00).

Shakhtar TV придбав ексклюзивне право показу обох поєдинків на території України. Матчі буде показано в прямому ефірі тільки на Shakhtar TV.

Нагадаємо, Тете довикликали в олімпійську збірну Бразилії.