 Shakhtar TV покаже матчі олімпійської збірної Бразилії | Футбол | Champion.com.ua
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Shakhtar TV покаже матчі олімпійської збірної Бразилії

Сьогодні 15:17 837 0
Shakhtar TV придбав права на показ матчів олімпійської збірної Бразилії
Shakhtar TV покаже матчі олімпійської збірної Бразилії
#Шахтар, #Бразилія

Джерело - shakhtar.com.

Shakhtar TV покаже два матчі олімпійської збірної Бразилії.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

До лав олімпійської збірної Бразилії викликано чотирьох футболістів Шахтаря: захисника Додо, півзахисників Майкона, Маркоса Антоніо й Тете.

Селесао U23 вирушили до Єгипту в межах підготовки до Олімпійських ігор, що відбудуться в Токіо влітку 2021 року. Підопічні Андре Жардіна проведуть у Каїрі два матчі – 14 листопада з Південною Кореєю (15:00) і 17 листопада з Єгиптом (21:00).

Shakhtar TV придбав ексклюзивне право показу обох поєдинків на території України. Матчі буде показано в прямому ефірі тільки на Shakhtar TV.

Нагадаємо, Тете довикликали в олімпійську збірну Бразилії.

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