Shakhtar TV покаже матчі олімпійської збірної Бразилії

Джерело - shakhtar.com.
Shakhtar TV покаже два матчі олімпійської збірної Бразилії.
Про це повідомляє пресслужба гірників.
До лав олімпійської збірної Бразилії викликано чотирьох футболістів Шахтаря: захисника Додо, півзахисників Майкона, Маркоса Антоніо й Тете.
Селесао U23 вирушили до Єгипту в межах підготовки до Олімпійських ігор, що відбудуться в Токіо влітку 2021 року. Підопічні Андре Жардіна проведуть у Каїрі два матчі – 14 листопада з Південною Кореєю (15:00) і 17 листопада з Єгиптом (21:00).
Shakhtar TV придбав ексклюзивне право показу обох поєдинків на території України. Матчі буде показано в прямому ефірі тільки на Shakhtar TV.