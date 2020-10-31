Тете довикликали в олімпійську збірну Бразилії

Головний тренер збірної Бразилії U-20 викликав вінгера Шахтаря на листопадові поєдинки.

Про це повідомляє бразильська конфедерація футболу.

Наставник олімпійської збірної Бразилії Андре Жардін замість Лукаса Пакета довикликав представника Шахтаря Тете. А от атакувальний хавбек Ліона приєднається до табору національної збірної.

20-річний Тете у складі команди Бразилії U-20 готуватиметься до товариських поєдинків проти Саудівської Аравії та Єгипту, які відбудуться 13 та 16 листопада відповідно.