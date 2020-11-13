Неймар покинув розташування збірної Бразилії

Неймар не зіграє за збірну Бразилії у найближчих матчах

Нападник ПСЖ і збірної Бразилії Неймар покинув розташування своєї національної команди і не візьме участі у відбіркових матчах на ЧС-2022 проти Венесуели та Уругваєм.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Причиною стала травма футболіста, отримана в матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Істанбула.

Головний тренер збірної Бразилії Тіте розраховував, що Неймар пропустить тільки поєдинок проти Венесуели, призначений на 13 листопада, проте стало зрозуміло, що він не відновиться і до поєдинку проти Уругваю, який відбудеться 17 листопада.

Нагадаємо, Барселона подала в суд на Неймара на суму в 10 млн євро.