Стали відомі склади всіх груп Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
У матчах плей-оф визначилися всі учасники чемпіонату Європи.
Актуально: Став відомий повний розклад збірної України на груповому етапі Євро-2020
Склад груп Євро-2020:
Група А. Рим (Італія), Баку (Азербайджан): Італія, Швейцарія, Туреччина, Уельс.
Група В. Санкт-Петербург (Росія), Копенгаген (Данія): Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія.
Група С. Амстердам (Нідерланди), Бухарест (Румунія): Україна, Нідерланди, Австрія, Північна Македонія.
Група D. Лондон (Англія), Глазго (Шотландія): Англія, Хорватія, Чехія, Шотландія.
Група Е. Більбао (Іспанія), Дублін (Ірландія): Іспанія, Польща, Швеція, Словаччина.
Група F. Мюнхен (Німеччина), Будапешт (Угорщина): Німеччина, Франція, Португалія, Угорщина.
У першому турі змагатимуться команди 1 проти 2 і 3 проти 4, у другому турі 1-3 і 2-4. В останньому турі зійдуться 4-1 і 2-3.
Чемпіонат Європи запланований на з 11 червня по 11 липня 2021 року. Фінал має відбутися на Уемблі в Лондоні.