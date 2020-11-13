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Стали відомі склади всіх груп Євро-2020

Сьогодні 08:14 1779 0
Визначились всі учасники Євро-2020
Стали відомі склади всіх груп Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

У матчах плей-оф визначилися всі учасники чемпіонату Європи.

Актуально: Став відомий повний розклад збірної України на груповому етапі Євро-2020

Склад груп Євро-2020:

Група А. Рим (Італія), Баку (Азербайджан): Італія, Швейцарія, Туреччина, Уельс.

Група В. Санкт-Петербург (Росія), Копенгаген (Данія): Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія.

Група С. Амстердам (Нідерланди), Бухарест (Румунія): Україна, Нідерланди, Австрія, Північна Македонія.

Група D. Лондон (Англія), Глазго (Шотландія): Англія, Хорватія, Чехія, Шотландія.

Група Е. Більбао (Іспанія), Дублін (Ірландія): Іспанія, Польща, Швеція, Словаччина.

Група F. Мюнхен (Німеччина), Будапешт (Угорщина): Німеччина, Франція, Португалія, Угорщина.

У першому турі змагатимуться команди 1 проти 2 і 3 проти 4, у другому турі 1-3 і 2-4. В останньому турі зійдуться 4-1 і 2-3.

Чемпіонат Європи запланований на з 11 червня по 11 липня 2021 року. Фінал має відбутися на Уемблі в Лондоні.

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