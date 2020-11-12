 Став відомий повний розклад збірної України на груповому етапі Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Став відомий повний розклад збірної України на груповому етапі Євро-2020

Вчора 22:33 623 0
Втім, ситуація з містами може змінитися
Став відомий повний розклад збірної України на груповому етапі Євро-2020
#Україна, #Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

За підсумками завершення відбору на Євро стало відомо, що останнім суперником збірної України в групі стала збірна Північної Македонії.

Ця команда приєдналася до Нідерландів і Австрії.

Тепер відомий повний розклад збірної України в рамках групового етапу чемпіонату Європи. Правда, міста проведення все ще можуть змінитися, так як УЄФА через коронавірус може скоротити кількість країн, які прийматимуть турнір.

Поки ж Україна має наступний розклад на Євро.

Група C

13-е червня 2021 року

Австрія - Північна Македонія (Бухарест, 19:00)

Нідерланди - Україна (Амстердам, 22:00)

17-е червня

Україна - Північна Македонія (Бухарест, 16:00)

Нідерланди - Австрія (Амстердам, 22:00)

21-е червня

Північна Македонія - Нідерланди (Амстердам, 19:00)

Україна - Австрія (Бухарест, 19:00)

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