Став відомий повний розклад збірної України на груповому етапі Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
За підсумками завершення відбору на Євро стало відомо, що останнім суперником збірної України в групі стала збірна Північної Македонії.
Ця команда приєдналася до Нідерландів і Австрії.
Тепер відомий повний розклад збірної України в рамках групового етапу чемпіонату Європи. Правда, міста проведення все ще можуть змінитися, так як УЄФА через коронавірус може скоротити кількість країн, які прийматимуть турнір.
Поки ж Україна має наступний розклад на Євро.
Група C
13-е червня 2021 року
Австрія - Північна Македонія (Бухарест, 19:00)
Нідерланди - Україна (Амстердам, 22:00)
17-е червня
Україна - Північна Македонія (Бухарест, 16:00)
Нідерланди - Австрія (Амстердам, 22:00)
21-е червня
Північна Македонія - Нідерланди (Амстердам, 19:00)
Україна - Австрія (Бухарест, 19:00)