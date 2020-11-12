Леоненко: Луніна потрібно лаяти жорстко

У другому таймі матчу української національної команди з Польщею (0:2) в атаці виділявся лише Віктор Циганков.

Про це заявив колишній форвард Динамо і збірної України Віктор Леоненко.

"Мені поляки чомусь сподобалися. Я думав, що вони слабші. Може, просто ми такі. Якби не Циганков у другому таймі, то у нас би все дуже сумно було б в атаці.

Щодо Луніна... Тут все передбачувано. Лаяти потрібно. І жорстко, я вважаю. Хоч це і товариська гра. Ми всі пам'ятаємо, як помилився Нещерет із Шахтарем. Йому потрібно було просто зробити пару кроків і стрибнути - і він би дотягнувся.

З м'ячем грав Матвієнко. А наш молодий воротар хотів просто показати себе. От і все. Всі бачили, що у підсумку вийшло", - зазначив Леоненко.