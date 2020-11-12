Мілан веде переговори з Чалханоглу

Россонері готові платити гравцеві 3 млн євро в рік

Мілан веде переговори про продовження контракту з півзахисником Хаканом Хакан Чалханоглу.

Про це повідомляє Football-Italia.

Переговори не такі позитивні, як з Доннаруммою. Россонері готові платити 3 млн євро в рік, але агент просить не менше 6 млн. Обидві сторони зустрічалися тільки один раз за останні кілька місяців і італійський клуб не має наміру серйозно підвищувати йому оклад. При цьому в пресі ходять чутки про те, що в послугах Хакан Чалханоглу зацікавлені Ювентус і Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Ібрагімович хоче продовжити контракт з Міланом.