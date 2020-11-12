Близнюк: Лунін не готовий до рівня збірної

Матч зі збірною Польщі дав багато інформації Андрію Шевченку та його помічникам.

Про це заявив тренер Миколаєва Ілля Близнюк.

"Матч дав багато інформації для роздумів нашому тренерського штабу. Особливо доведеться задуматися про дії деяких футболістів, які грали в першому таймі. Їхня гра показала, що поки до рівня збірної їм дуже далеко.

Не хочеться називати прізвища, але це було прекрасно видно для багатьох. Молодіжний експеримент з точки зору інформації вдався, а от з результатом не склалося.

Поляки застосували тактику, яку ми використовували в попередніх поєдинках зі збірними Іспанії та Німеччини: щільна гра в обороні з швидкими виходами в контратаку. І це їм принесло результат, поляки використовували свої моменти і помилки Луніна.

Ті аванси, які йому виписують, не виправдовують себе. Потрібно доводити на ділі, а зараз він показав, що ще не готовий до рівня національної команди", - зазначив Близнюк.