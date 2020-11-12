 Близнюк: Лунін не готовий до рівня збірної | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України поступилася Польщі у контрольному матчі
Вчора 23:35 3932
Німеччина - Україна: онлайн трансляція матчу Ліги націй. LIVE
Сьогодні 17:09 111
Українка здобула медаль на чемпіонаті Європи з велотреку
Сьогодні 11:46 1132
Грузія - Північна Македонія: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE
Сьогодні 11:08 715
Шевченко не буде дозаявляти гравців на матчі Ліги націй
Сьогодні 09:46 1006
Сподіваюся, Україна та Грузія зустрінуться на Євро-2020, - експерт
Сьогодні 09:40 534
Шевченко відреагував на помилку Луніна
Сьогодні 09:12 3391
Тренер збірної Польщі оцінив перемогу над Україною
Сьогодні 08:29 1664
Шевченко: Збірній України не вистачило реалізації моментів
Сьогодні 08:14 2018
Євро 2020. Сербія проти Шотландії, Грузія проти Македонії: прев'ю фінальних стикових матчів
Сьогодні 07:00 1078
Блоги
Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах
Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:09 133
У США продали будинок Кобі Браянта
У США продали будинок Кобі Браянта Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:51 387
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:07 442
21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman
21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:29 812
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна Андрій Твердохліб
Вчора 22:31 3123
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар Valeriy Ruchka
Вчора 13:09 1692
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною Valeriy Ruchka
Вчора 11:05 4550
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного Valeriy Ruchka
Вчора 09:54 447
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля Андрій Твердохліб
10.11.2020 22:16 1326
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео Андрій Твердохліб
10.11.2020 21:47 1543
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому Андрій Твердохліб
10.11.2020 18:35 1036
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця Андрій Твердохліб
10.11.2020 17:58 920
Усик зустрівся з футболістами збірної України
Усик зустрівся з футболістами збірної України Андрій Твердохліб
10.11.2020 14:54 1461 1
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси
У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси Valeriy Ruchka
09.11.2020 23:21 747
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда
Алессандро Дель П'єро - 46! Ювентус привітав свого легендарного форварда Valeriy Ruchka
09.11.2020 20:46 742
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:25 Хокей. УХЛ Білий Барс підписав молодого нападника 123
17:11 Футбол Близнюк: Лунін не готовий до рівня збірної 704
17:09 Пряма трансляція Німеччина - Україна: онлайн трансляція матчу Ліги націй. LIVE 111
16:55 Футбол Боатенг безкоштовно залишить Баварію 296
16:40 Хокей. УХЛ Кременчук дозаявив 18-річного голкіпера 397
16:25 Бокс Альварес проведе бій з переможцем Суперсерії 666
16:10 Баскетбол ФБУ перенесла матч Київ-Баскет - Тернопіль 398
16:09 Блог Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах 135
15:55 Футбол Верес переглядає гравця з Кот-д'Івуару 522
15:51 Блог У США продали будинок Кобі Браянта 391
15:42 Футбол Біргофф застеріг Німеччину від недооцінки збірної України 573
15:27 Хокей Міжнародна федерація хокею не буде відбирати ЧС-2021 у Білорусі 687
15:14 Футбол Ексгравець Барселони отримав дебютний виклик у збірну Іспанії 823
14:55 Футбол Сельта призначила нового головного тренера 690
14:45 Футбол Дуелунд: Бендтнер хотів перейти у Динамо 921
14:31 Велоспорт Українки вибороли бронзу у командному спринті на чемпіонаті Європи 853
14:15 Бокс Промоутер Повєткіна: Рівень боксу Усика в мільярди разів вищий ніж у Вайлдера 1201
14:07 Блог Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке 444
13:55 Футбол Дядько Грізманна вказав причину поганої адаптації нападника у Барселоні 1088
13:45 Бокс Редкач пояснив підтримку Лопеса у бою проти Ломаченка 2179
13:29 Блог 21-річний американець став першим спортсменом в історії з синдромом Дауна, який подолав Ironman 816
13:26 Футбол Гравці Барселони відкинули пропозицію клубу про зниження зарплат 1214
13:08 Бокс Вайт: Сумніваюся, що Повєткін захворів на коронавірус 1719
12:51 Футбол Ібрагімович хоче продовжити контракт з Міланом 1235
12:33 Футбол Ротань назвав заявку збірної України на матч проти Мальти 1524

Близнюк: Лунін не готовий до рівня збірної

Сьогодні 17:11 704 0
Відомий воротар розкритикував Андрія Луніна
Близнюк: Лунін не готовий до рівня збірної
#Близнюк, #Лунін

Джерело - UA-Football.

Матч зі збірною Польщі дав багато інформації Андрію Шевченку та його помічникам.

Про це заявив тренер Миколаєва Ілля Близнюк.

"Матч дав багато інформації для роздумів нашому тренерського штабу. Особливо доведеться задуматися про дії деяких футболістів, які грали в першому таймі. Їхня гра показала, що поки до рівня збірної їм дуже далеко.

Не хочеться називати прізвища, але це було прекрасно видно для багатьох. Молодіжний експеримент з точки зору інформації вдався, а от з результатом не склалося.

Поляки застосували тактику, яку ми використовували в попередніх поєдинках зі збірними Іспанії та Німеччини: щільна гра в обороні з швидкими виходами в контратаку. І це їм принесло результат, поляки використовували свої моменти і помилки Луніна.

Ті аванси, які йому виписують, не виправдовують себе. Потрібно доводити на ділі, а зараз він показав, що ще не готовий до рівня національної команди", - зазначив Близнюк.

Раніше, Шевченко відреагував на помилку Луніна.

Коментарі ()