Захисник Ліверпуля вибув до кінця сезону

Джо Гомес пропустить поточний сезон

Захисник Ліверпуля і збірної Англії Джо Гомес вибув до кінця сезону через травму коліна, отриманої на тренуванні національної команди.

Про це повідомляє Mirror.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт заявив, що гравець отримав тяжке ушкодження, а терміни відновлення будуть відомі після діагностики.

Таким чином Ліверпуль може втратити на довгий термін чергового захисника. Відомо, що мінімум півроку пропустить Вірджіл ван Дейк і на кілька тижнів вилетів Трент Александер-Арнольд.

Нагадаємо, Ліверпуль має бажання підписати Алабу.