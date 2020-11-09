Австрієць не може домовитися з німецькою командою про продовження контракту

Захисник Баварії Давід Алаба може стати гравцем Ліверпуля під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє 90min.

Мюнхенський клуб не може домовитися з 28-річним австрійцем про продовження контракту, який закінчується в кінці нинішнього сезону.

Англійці зацікавлені в посиленні оборони, і варіант з Алабою виглядає для них пріоритетним, тим більше, австрієць може дістатися їм безкоштовно.

Повідомляється, що Ювентус вже домовився з футболістом про особисті умови контракту.