Джерело - ua-football.
Захисник Баварії Давід Алаба може стати гравцем Ліверпуля під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє 90min.
Мюнхенський клуб не може домовитися з 28-річним австрійцем про продовження контракту, який закінчується в кінці нинішнього сезону.
Англійці зацікавлені в посиленні оборони, і варіант з Алабою виглядає для них пріоритетним, тим більше, австрієць може дістатися їм безкоштовно.
Повідомляється, що Ювентус вже домовився з футболістом про особисті умови контракту.