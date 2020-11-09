 Ліверпуль має намір підписати лідера Баварії Алабу | Футбол | Champion.com.ua
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Ліверпуль має намір підписати Алабу

Сьогодні 20:37 818 0
Австрієць не може домовитися з німецькою командою про продовження контракту
Ліверпуль має намір підписати Алабу
#Алаба, #Баварія, #Ліверпуль

Джерело - ua-football.

Захисник Баварії Давід Алаба може стати гравцем Ліверпуля під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє 90min.

Мюнхенський клуб не може домовитися з 28-річним австрійцем про продовження контракту, який закінчується в кінці нинішнього сезону. 

Англійці зацікавлені в посиленні оборони, і варіант з Алабою виглядає для них пріоритетним, тим більше, австрієць може дістатися їм безкоштовно.

Повідомляється, що Ювентус вже домовився з футболістом про особисті умови контракту.

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