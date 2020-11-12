Лев: Матч проти України буде вирішальним

Матч збірної Німеччини проти України у 5 турі Ліги націй буде вирішальним для подальшої боротьби німців у турнірі.

Про це розповів головний тренер німецької національної команди Йоахім Лев.

"Ми, ймовірно, більше ніколи не вийдемо на матч з таким стартовим складом. Втім, хлопці змогли показати себе, тому всі можуть бути задоволені. Німеччина добре виступила в першому таймі, але в другому ми повинні були зробити рахунок 2:0. Були, звичайно, і деякі помилки, але в цілому радий, що ми вберегли рахунок 1:0.

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Іноді нам не вдавалося сконцентруватися. У першому таймі ми були кращими, як в комбінаціях біля воріт, так і за кількістю ударів. Я дуже радий, що Філіп Макс так добре зіграв, а також що відзначився Вальдшмідт. Я думаю, що в цілому ви можете бути задоволені новачками. Зазначу, що в першій половині у нас була більш якісна гра через присутність на полі Ілкая Гюндогана.

Зрозуміло, що турнірна складова в Лізі націй має певне значення. Звісно, хочеться виграти – шанси ще є. Матч проти України буде вирішальним. Якщо ми переможемо, то у нас будуть хороші шанси на підсумковий успіх", – розповів Лев.