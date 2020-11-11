Німеччина здолала Чехію, Португалія розтрощила Андорру. Результати контрольних матчів

Європейські збірні провели сім контрольних матчів

Джерело - Чемпіон.

У контрольних матчах збірні Австрії, Бельгії. Італії. Німеччини, Португалії святкували перемоги.

Збірні Нідерландів та Іспанії зіграли внічию 1:1. Словенія та Азербайджан не спромоглися забити бодай один гол.

Контрольний матч

11 листопада

Люксембург - Австрія 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 62 Траунер, 0:2 - 83 Грбич, 0:3 - 90+4 Візінгер

Бельгія - Швейцарія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Мехмеді, 1:1 - 49 Бачуай, 2:1 - 70 Бачуай

Італія - Естонія 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Гріфо, 2:0 - 27 Бернардескі, 3:0 - 75 Гріфо (пен), 4:0 - 86 Орсоліні (пен)

Нідерланди - Іспанія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Каналес, 1:1 - 47 Ван де Бек

Німеччина - Чехія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 13 Вальдшмідт

Португалія - Андорра 7:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Нету, 2:0 - 29 Паулінью, 3:0 - 56 Санчеш, 4:0 - 61 Паулінью, 5:0 - 76 Гарсія (авт), 6:0 - 85 Роналду, 7:0 - 88 Фелікс

Словенія - Азербайджан 0:0

Раніше, збірна Данії переграла Швецію у контрольному матчі.

Нагадаємо, Болгарія розгромила Гібралтар у контрольному матчі.