Господарі звітний матч розпочинали експериментальним складом

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 листопада, збірна України у гостях програла Польщі у рамках контрольному матчу.

Контрольний матч

11 листопада

Польща - Україна 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Пйонтек, 2:0 - 63 Модер

Польща: Скорупський, Рибус (Реца 79), Бохневич, Валукевич, Гумни (Берешинський 78), Зелінський (Юзвяк 46), Горальський (Лінетт 62), Кліх, Плахета (Шиманьський 83), Пйонтек, Мілік (Модер 62)

Україна: Лунін, Михайліченко, Матвієнко, Кривцов, Конопля, Зінченко (Харатін 56), Макаренко, Коваленко (Сидорчук 76), Зубков (Циганков 46), Яремчук (Мораес 46), Ярмоленко (Марлос 46)

Попередження: Горальський 44 - Харатін 61

Нереалізований пенальті: Ярмоленко 12 (стійка)

Раніше, збірна Данії переграла Швецію у контрольному матчі.

Нагадаємо, Болгарія розгромила Гібралтар у контрольному матчі.