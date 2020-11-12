Шевченко: Збірній України не вистачило реалізації моментів

Збірна України показала гідну гру у матчі проти Польщі.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Єдине, чим я сьогодні незадоволений, — це результат. Команда показала дуже гідний футбол, творчу гру в хорошій структурі. Нам не вистачило реалізації моментів. Ми припустилися двох помилок і дуже сильно за них були покарані. Це футбол. Не потрібно робити із цього особливої драми. Я задоволений грою й футболістами. Якщо прибрати результат, то я назву цю гру позитивною для нас із точки зору команди.

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Ми намагалися збалансувати склад, як і Польща. Хтось провів 45 хвилин, хтось узагалі не грав. На нас попереду чекають важливі поєдинки. Товариська гра дала достатньо інформації обом тренерам, що головне. Не бачу сенсу давати по матчу якусь загальну оцінку. Для мене це позитивний поєдинок по віддачі, структурі та організації гри.

Я маю у своєму розпорядженні хороших гравців. Ми добре грали, створювали моменти. Бувають дні, коли ти не забиваєш. Найголовніше — грати правильно. Структура була дуже хороша, ми постійно маневрували, намагалися контролювати м’яч. У нас були дуже хороші комбінації та взаємодії, ми компактно діяли в обороні. Однозначно ми повинні допрацьовувати в плані реалізації. Я буду говорити на цю тему з футболістами", - розповів Шевченко.