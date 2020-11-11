Болгарія розгромила Гібралтар, Туреччина та Хорватія не виявили сильнішого у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі збірна Болгарії зустрічалася з Гібралтаром, а збірна Хорватії завітала у гості до Туреччини.
Болгари святкували впевнену перемогу. Туреччина та Хорватія зіграли у результативну внічию 3:3.
Контрольний матч
11 листопада
Болгарія - Гібралтар 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 6 Цветков, 2:0 - 14 Йомов, 3:0 - 45 Ілієв
Туреччина - Хорватія 3:3 (2:1)
Голи: 1:0 - 23 Тосун (пен), 1:1 - 32 Будімір, 2:1 - Тюрюч, 2:2 - 53 Пашалич, 2:3 - 56 Брекало, 3:3 - 58 Ундер
Раніше, збірна Греції здолала Кіпр.