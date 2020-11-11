Голкіпер київського Динамо здав негативний ПЛР-тест

Джерело - Чемпіон.

32-річний голкіпер київського Динамо Денис Бойко, який раніше заразився коронавірусом, здав негативний ПЛР-тест і незабаром повернеться до тренувань.

Про це заявив сам футболіст.

"Нарешті мій ПЛР-тест негативний! Всім міцного здоров'я! Бережіть себе, своїх близьких і оточуючих!", - написав Бойко.

У поточному сезоні Бойко провів за Динамо один матч у Лізі чемпіонів проти Ференцвароша (2:2).

Ще два заражених коронавірусом воротаря Динамо, Георгій Бущан і Руслан Нещерет, продовжують перебувати на самоізоляції.