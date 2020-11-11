Джерело - Чемпіон.
32-річний голкіпер київського Динамо Денис Бойко, який раніше заразився коронавірусом, здав негативний ПЛР-тест і незабаром повернеться до тренувань.
Про це заявив сам футболіст.
"Нарешті мій ПЛР-тест негативний! Всім міцного здоров'я! Бережіть себе, своїх близьких і оточуючих!", - написав Бойко.
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Наконец-то мой ПЦР Тест негативный!🙏🏼❌👑🦠 Всем крепкого здоровья! Берегите себя, своих близких и окружающих!🤞🏼 #nopasaran
У поточному сезоні Бойко провів за Динамо один матч у Лізі чемпіонів проти Ференцвароша (2:2).
Ще два заражених коронавірусом воротаря Динамо, Георгій Бущан і Руслан Нещерет, продовжують перебувати на самоізоляції.