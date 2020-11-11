Третій воротар Динамо захворів на коронавірус

Нещерет покинув розташування молодіжної збірної

Джерело - УАФ.

Склад молодіжної збірної U-21 покинув воротар Динамо Київ Руслан Нещерет, чий тест на коронавірус показав позитивний результат.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Це третій голкіпер Динамо, який захворів на коронавірус.

Раніше Нещерет отримав шанс дебютувати в першій команді після того, як позитивні тести були у воротарів Георгія Бущана і Дениса Бойка.

Наступний матч Динамо проведе 21-го листопада, і на той час Бущан і Бойко, швидше за все, зможуть повернутися на поле.

18-річний Нещерет встиг провести два матчі в УПЛ (перемога над Дніпром-1 і поразка від Шахтаря), а також дебютував в Лізі чемпіонів (поразка від Барселони).

Нагадаємо, голкіпер Динамо потрапив до збірної 3 туру Ліги чемпіонів.