Черговий трансфер Колоса

Досвідчений український форвард Євген Селезньов підписав контракт з Колосом з Ковалівки.

Про це повідомляє sport.ua.

Сьогодні, 02 вересня, відбудеться презентація новачків команди, на який і представлять 35-річного ветерана. Селезньов гратиме за нову команду під 11-м номером.

У минулому сезоні нападник грав за турецький Бурсаспор (32 матчі і 13 голів в іграх чемпіонату і кубка). Після закінчення сезону отримав статус вільного агента.

Раніше, Колос орендував двох гравців Динамо.