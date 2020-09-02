Джерело - sport.ua.
Досвідчений український форвард Євген Селезньов підписав контракт з Колосом з Ковалівки.
Про це повідомляє sport.ua.
Сьогодні, 02 вересня, відбудеться презентація новачків команди, на який і представлять 35-річного ветерана. Селезньов гратиме за нову команду під 11-м номером.
У минулому сезоні нападник грав за турецький Бурсаспор (32 матчі і 13 голів в іграх чемпіонату і кубка). Після закінчення сезону отримав статус вільного агента.
Раніше, Колос орендував двох гравців Динамо.