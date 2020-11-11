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Шевченко назвав заявку збірної України на матч із Польщею

Сьогодні 10:49 238 0
Стала відома заявка збірної України
Шевченко назвав заявку збірної України на матч із Польщею
#Україна, #Шевченко

Джерело - uaf.ua.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко та воротар Ворскли Дмитро Різник не потрапили до остаточної заявки збірної України на товариський матч проти Польщі.

Про це повідомляє УАФ.

Актуально: Польща – Україна: анонс і прогноз на матч

Заявка збірної України:

1. Юрій Паньків, 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Євген Чеберко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Жуніор Мораес, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Юхим Конопля, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16. Богдан Михайліченко, 17. Олександр Зінченко, 18. Валерій Бондар, 19. Олександр Зубков, 20. Віктор Коваленко, 21. Євген Макаренко, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

 

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