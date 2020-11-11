Почеттіно може очолити Атлетік

Маурісіо Почеттіно може повернутися у Ла-Лігу

Колишній тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно незабаром може повернутися до роботи.

Про це повідомляє Marca.

Керівництво Атлетіка з Більбао шукає нового головного тренера. Наразі команду очолює Гаізка Гарітано, але керівництво клубу не задовольняють результати. Незабаром його хочуть відправити у відставку.

Відзначається, що кандидатом на пост тренера Атлетіка є Маурісіо Почеттіно. Також команду може очолити Ернесто Вальверде і Марселіно.

Раніше, Фердінанд спростував переговори Манчестер Юнайтед з Почеттіно.