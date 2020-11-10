Манчестер Юнайтед не планує змінювати головного тренер команди Уле Гуннара Сульшера на аргентинця Маурісіо Почеттіно.

Про це розповів колишній захисник англійського клубу Ріо Фердінанд.

"Команді потрібно було добре виступити і здобути результат у вихідні. На гравців і тренерів чинився колосальний тиск, але вони взяли і зробили свою справу. Чесно кажучи, відчувається, що ЗМІ не поважають Сульшера. Всі обговорюють, що клуб спілкувався з Почеттіно. У мене є дуже, дуже надійне джерело, і він сказав мені, що ніяких переговорів не було і що вони не вчинили б так з Уле.

Всі ми можемо міркувати, як було б краще, це частина гри. Але говорити, що з кимось ведуть переговори, коли це не так, вже перебір", - відзначив Фердінанд.