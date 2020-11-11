ФК Львів не буде шукати нового тренера

Віталій Шумський продовжить очолювати ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів не буде шукати фахівця на посаду головного тренера, а продовжить довіряти Віталію Шумському.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Наставник отримав шанс після звільнення Георгія Цецадзе, однак на офіційному сайті було написано, що клуб займається пошуками іншого тренера.

Протягом цього часу команда обіграла Ворсклу і програла Олександрії.

До кінця року нинішній тренер точно залишиться на своєму посту.

Раніше, головний тренер ФК Львів подав у відставку.

Нагадаємо, матч ФК Львів – Минай знову перенесли.