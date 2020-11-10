Шевченко: У нас немає основного і не основного складів

Напередодні матчі з Польщею фахівець відповів на запитання журналістів

Наставник збірної України Андрій Шевченко у матчі проти Польщі, який відбудеться 11-го листопада, планує дати шанс зіграти тим, хто мало грав.

Про це заявив сам фахівець.

"Я радий, що ми зіграємо проти збірної Польщі. За останні десять років команда сильно додала. Чудова збірна, і ми раді зіграти з цим суперником. Можливо, час не найкращий, що пов'язано з коронавірусом. Думаю, як і мій колега, ми плануємо дати шанс зіграти тим, хто мало грав, дати шанс проявити себе. Упевнений, матч буде напруженим. У нас є кістяк команди, який весь час доповнюється. Конкуренція у нас жива. Немає основного складу і не основного. Є гравці, які вийдуть на поле завтра, і перед ними ставляться ті завдання, які вони повинні вирішувати Ми балансуємо команду, щоб вдало зіграти всі три матчі. Спершу контрольний матч, потім два поєдинки Ліги націй", - сказав Шевченко.

Раніше, Зінченко назвав завдання збірної України у Лізі націй.