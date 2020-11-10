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Пятов: Шкода, що Левандовський не зіграє

Вчора 22:10 986 0
Воротар збірної України - про матч проти Польщі
Пятов: Шкода, що Левандовський не зіграє
#Пятов, #Усик

Джерело - sport.ua.

На збірну України у контрольному матчі проти Польщі чекає новий виклик.

Про це заявив воротар українців Андрій П'ятов.

"Зустріч з Усиком? Приємно зустрічати нашого чемпіона, були раді бачити його, думаю, як і він нас. Це якийсь заряд позитиву перед трьома іграми, нічого більше.

Мій попередній матч зі збірною Польщі? Це історія, в пам'яті залишилося. Зараз на нас чекає новий виклик, помінялися гравці у збірній, буде цікаво подивитися на цю гру.

Відсутність Левандовський? Ми завжди прагнемо грати проти найкращих і показати себе. Тому, шкода, що він не зіграє завтра, але у Польщі багато класних гравців", сказав Пятов.

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