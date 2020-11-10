На збірну України у контрольному матчі проти Польщі чекає новий виклик.

Про це заявив воротар українців Андрій П'ятов.

"Зустріч з Усиком? Приємно зустрічати нашого чемпіона, були раді бачити його, думаю, як і він нас. Це якийсь заряд позитиву перед трьома іграми, нічого більше.

Мій попередній матч зі збірною Польщі? Це історія, в пам'яті залишилося. Зараз на нас чекає новий виклик, помінялися гравці у збірній, буде цікаво подивитися на цю гру.

Відсутність Левандовський? Ми завжди прагнемо грати проти найкращих і показати себе. Тому, шкода, що він не зіграє завтра, але у Польщі багато класних гравців", сказав Пятов.