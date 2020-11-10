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Зінченко назвав завдання збірної України у Лізі націй

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Олександр Зінченко прокоментував наступні матчі збірної України
Зінченко назвав завдання збірної України у Лізі націй
#Зінченко

Джерело - footballua.tv.

Основним завданням збірної України у Лізі націй є збереження прописки у дивізіоні.

Про це розповів гравець національної команди Олександр Зінченко.

"Звичайно, основне завдання - зберегти прописку в дивізіоні А. Будь-яка команда прагне до кращого, ми не виняток. У наших мріях і вийти до плей-оф. Далі досягати наших нових цілей.

На жаль, через травму не міг бути присутнім на минулих матчах. Але зараз все добре, сповнений сил фізично, відчуваю себе відмінно. Скучив за всіма хлопцями. Попереду на нас чекають чудові матчі, підходимо до них з повною концентрацією", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, збірна України здасть ще один тест на COVID-19 після прибуття до Польщі на товариський матч з місцевою збірною.

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