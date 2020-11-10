Ротань: Мене всі критикують, і правильно роблять

Джерело - Чемпіон.
Молодіжна збірна України у відборі на Євро-2021 повинна була виходити з групи.
Про це заявив наставник команди Руслан Ротань.
"Звичайно, був провальний старт. Не очікували такого. Є причини. Всі критикують мене - і правильно роблять, тому що немає результату. Я до цього ставлюся нормально. Ми повинні були виходити з цієї групи. Ніяких відмазок не буде - результат виключно на мені.
Але я зосереджений на підготовці футболістів, на розумінні гри національної збірної - це головне завдання для мене. А негайний результат, щоб вийти і виграти, але щоб через деякий час гравці пропали... Це неправильно. Мені важливіше, щоб гравці росли в ціні і ставали футболістами високого класу", - сказав Ротань.
Нагадаємо, за два тури до фінішу відбіркового турніру Україна достроково втратила шанси на вихід у фінальну стадію Євро-2021.
Раніше, Ротань викликав Ярмалюка замість В'юнника.