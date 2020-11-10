Ротань викликав Ярмалюка замість В'юнника

Молодіжна збірна зазнає кадрових втрат

Джерело - УАФ.

Молодіжна збірна України продовжує підготовку до двох заключних матчів відбірного турніру Євро-2021 (U-21) - проти команд Мальти (13 листопада) та Північної Ірландії (17 листопада).

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

12-го листопада українська делегація о 10-й ранку вилетить на Мальту.

Що стосується кадрових питань, то наша команда знову зазнала втрат. Нападник Шахтаря Богдан В'юнник посилив пошкодження, отримане в матчі молодіжної першості проти Динамо. Замість нього головний тренер синьо-жовтих Руслан Ротань викликав півзахисника Дніпра-1 Єгора Ярмолюка 2004 року народження.

Нагадаємо, Ротань звинуватив фіскальну службу Києва у пропажі грошей.