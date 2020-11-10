ПСЖ хоче зберегти Ді Марію, Неймара та Мбаппе

ПСЖ хоче продовжити контракти зі своїми лідерами.

Про це розповів спортивний директор французького клубу Леонардо.

"Ми почали переговори з Неймаром, Мбаппе і Ді Марією про продовження їхніх контрактів. У цьому році ПСЖ зазнав фінансових збитків, у нас складний момент, але ми говоримо безпосередньо з Мбаппе і Неймаром. Є питання про терміни нових угод. Ідея продовження контрактів існує. Настав той самий момент, щоб винести це на загальний огляд.

Ми сподіваємося зберегти в команді Хуана Берната, Юліана Дракслера і деяких молодих футболістів. До них теж дійде черга, будемо спілкуватися", - відзначив Леонардо.