Неймар визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ

Неймар не буде змінювати клуб

Лідер ПСЖ Неймар намір продовжувати виступати за французький клуб в майбутньому.

Про це повідомляє журналіст Telefoot Жульєн Мейнар.

Агенти бразильця провели переговори зі спортивним директором команди Леонардо. Під час зустрічі представники Неймара повідомили про бажання гравця залишитися в клубі.

Відзначається, що керівництво ПСЖ поки не робило пропозиції нападнику про продовження контракту.

Чинний контракт Неймара з клубом закінчується влітку 2022 року.

Нагадаємо, ПСЖ розгромив Ренн у 10 турі Ліги 1.

Раніше, ПСЖ почав переговори з Зіданом.