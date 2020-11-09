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Неймар визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ

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Неймар не буде змінювати клуб
Неймар визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Лідер ПСЖ Неймар намір продовжувати виступати за французький клуб в майбутньому.

Про це повідомляє журналіст Telefoot Жульєн Мейнар.

Агенти бразильця провели переговори зі спортивним директором команди Леонардо. Під час зустрічі представники Неймара повідомили про бажання гравця залишитися в клубі.

Відзначається, що керівництво ПСЖ поки не робило пропозиції нападнику про продовження контракту.

Чинний контракт Неймара з клубом закінчується влітку 2022 року.

Нагадаємо, ПСЖ розгромив Ренн у 10 турі Ліги 1.

Раніше, ПСЖ почав переговори з Зіданом.

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