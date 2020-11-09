Неймар визначився зі своїм майбутнім у ПСЖ

Джерело - isport.ua.
Лідер ПСЖ Неймар намір продовжувати виступати за французький клуб в майбутньому.
Про це повідомляє журналіст Telefoot Жульєн Мейнар.
Агенти бразильця провели переговори зі спортивним директором команди Леонардо. Під час зустрічі представники Неймара повідомили про бажання гравця залишитися в клубі.
Відзначається, що керівництво ПСЖ поки не робило пропозиції нападнику про продовження контракту.
Чинний контракт Неймара з клубом закінчується влітку 2022 року.
Нагадаємо, ПСЖ розгромив Ренн у 10 турі Ліги 1.
Раніше, ПСЖ почав переговори з Зіданом.