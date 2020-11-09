Донецький Шахтар зараз має хорошого тренера та хорошу команду.

Таку думку висловив директор по футболу Шахтаря Даріо Срна.

"Емоції хороші. А коли програєш, і не тільки Луческу, а будь-якому супернику, то емоції не дуже. У нас новий тренер - у нього хороша дорога і хороша команда. Сподіваємося, в майбутньому будемо показувати такий футбол, як зараз. Виграв не COVID, а Шахтар", - сказав Срна.