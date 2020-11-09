 Срна відповів Луческу щодо перемоги COVID-19 | Футбол | Champion.com.ua
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Срна: Виграв не COVID-19, а Шахтар

Сьогодні 16:26 1312 1
У "гірників" хороші емоції
Срна: Виграв не COVID-19, а Шахтар
#Срна, #Шахтар, #Луческу, #Динамо

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Донецький Шахтар зараз має хорошого тренера та хорошу команду.

Таку думку висловив директор по футболу Шахтаря Даріо Срна.

"Емоції хороші. А коли програєш, і не тільки Луческу, а будь-якому супернику, то емоції не дуже. У нас новий тренер - у нього хороша дорога і хороша команда. Сподіваємося, в майбутньому будемо показувати такий футбол, як зараз. Виграв не COVID, а Шахтар", - сказав Срна.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Динамо.

Раніше Луческу заявив, що матч виграв COVID, а не Шахтар.

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